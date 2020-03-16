На Tesla можна грати комп'ютерні ігри: як це відбувається

Електромобіль Tesla вже давно перестав бути просто засобом транспортування. Тепер машина здатна бути ще й ігровим комп'ютером. Зараз на ній можна погратись у Crysis, Doom, Halo тощо.

Як зробити Tesla ігровою

Щоб на електромобілі Tesla можна було грати ігри, власникам авто потрібно буде попередньо встановити додаток в бортову розважальну систему.

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Щоб запускати ігри, які доступні для ПК, в Tesla потрібна програма Rainway. Ця програма доступна для моделей:

Model 3,

Model S,

Model X.

Загалом, таким чином можна запускати будь-яку гру для комп'ютера.

well here it is. every PC game can now be played on your Tesla via @RainwayApp right now!@elonmusk, 2B says call me. pic.twitter.com/OqJeB5FGpG — Andrew Sampson (@Andrewmd5) March 8, 2020

Як це працює

Програма Rainway використовує стрімінгову технологію, тож фактично, процес гри відбувається на домашньому ПК або віддаленому сервері. Далі відеопотік надходить в електромобіль, та з'являється на вбудованому екрані. Відтак, геймрові треба бути готовим до деяких затримок у швидкості реагування.

Також власники Tesla можна буде використовувати геймпади ігрових приставок USB PlayStation 4 і Xbox One.

Як відомо, електромобілі Tesla мають вбудовану розважальну платформу Tesla Arcade з популярними іграми. Серед них Cuphead, Beach Buggy, Star Dew Valley, Lost Backgammon. Для управління можна кермо і педалі самого електромобіля.

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