На Tesla можна грати комп'ютерні ігри: як це відбувається
Електромобіль Tesla вже давно перестав бути просто засобом транспортування. Тепер машина здатна бути ще й ігровим комп'ютером. Зараз на ній можна погратись у Crysis, Doom, Halo тощо.
Як зробити Tesla ігровою
Щоб на електромобілі Tesla можна було грати ігри, власникам авто потрібно буде попередньо встановити додаток в бортову розважальну систему.
Цікаво В PlayStation Store подвійні знижки: Sony роздає хітові ігри для PlayStation 4
Щоб запускати ігри, які доступні для ПК, в Tesla потрібна програма Rainway. Ця програма доступна для моделей:
- Model 3,
- Model S,
- Model X.
Загалом, таким чином можна запускати будь-яку гру для комп'ютера.
Як це працює
Програма Rainway використовує стрімінгову технологію, тож фактично, процес гри відбувається на домашньому ПК або віддаленому сервері. Далі відеопотік надходить в електромобіль, та з'являється на вбудованому екрані. Відтак, геймрові треба бути готовим до деяких затримок у швидкості реагування.
Також власники Tesla можна буде використовувати геймпади ігрових приставок USB PlayStation 4 і Xbox One.
Як відомо, електромобілі Tesla мають вбудовану розважальну платформу Tesla Arcade з популярними іграми. Серед них Cuphead, Beach Buggy, Star Dew Valley, Lost Backgammon. Для управління можна кермо і педалі самого електромобіля.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно