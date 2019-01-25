На українському ринку з'явиться новий бренд ігрових ноутбуків: деталі

З’являється дедалі більше компаній, які пропонують настільні комп'ютери чи ноутбуки для геймінгу під власною маркою. Нещодавно до них доєдналася українська компанія EPIC, яка пропонує власні ноутбуки Power Machines.

Цілком очікувано, що за допомогою у виробництві новий бренд звернувся до одного з ODM-виробників, а саме тайванської компанії Clevo, повідомляє Overclockers.

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До переваг продуктів EPIC Power Machines, мабуть, можна віднести місцеву гарантію, а також гнучкий конфігуратор, що дозволяє купити ігровий ноутбук з GeForce GTX 1050 Ti за 16 тисяч гривень. Щоправда, в даному випадку CPU, оперативну пам'ять і накопичувач доведеться встановити самостійно.



EPIC дає змогу користувачам самостійно укомплектувати свій ігровий ноутбук при замовленні

Що стосується модельного ряду лептопів, то EPIC Power Machines пропонує 15,6-дюймові ноутбуки (Clevo NB50TK1 і N950TP6), які оснащуються настільними процесорами Intel Coffee Lake-S, а також пристрої з 17,3-дюймовими екранами (Clevo N871EK1 і PA71EP6), "серцем" яких є 6-ядерний процесор Intel Core i7-8750H (2,2 / 4,1 ГГц). За обробку графіки відповідає прискорювач GeForce GTX 1050 Ti або GTX 1060 6GB.

Всі ноутбуки оснащені дискретними відеокартами NVIDIA GeForce GTX 10 серії, матовими Full HD IPS дисплеями, мобільними або десктопними процесорами Intel 8 покоління, а також підтримують установку до 32 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR4.

Що відомо про компанію EPIC? Це перший в Україні бренд ігрових ноутбуків, який при замовленні дає змогу змінити конфігурацію ноутбука. Тобто ви самостійно можете обрати оптимальне для себе поєднання процесора, відеокарти, оперативної пам'яті і вбудованого накопичувач. Модельний ряд ноутбуків EPIC Power Machines представлений 15 та 17-дюймовими рішеннями.

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