На Венері могло існувати життя – цікаве дослідження

1490 Читать новость на русском
На Венері могло існувати життя
На Венері могло існувати життя

На Венері міг існувати стабільний клімат протягом мільярда років. Однак, через невідому поки катастрофу клімат зазнав кардинальних змін. У той період на планеті могли бути глибокі океани і помірний клімат.

Як пише Science alert, група вчених провели математичне моделювання 3D GCM (модель загальної циркуляції). Тож вони дійшли висновку, що Венера довгий час мала рідку воду, тектонічні плити та стабільний помірний клімат.

Цікаво: Як відбувається затемнення на Юпітері

Про що це свідчить. Науковці припускають, що там існували глибокі (310 метрів) та мілкі (10 метрів) океани від 20 до 40 градусів за Цельсієм. Також вони припускають, що існував водний світ, де океан покриває всю планету.

Вчені вважають, що дуже спекотний і токсичний клімат з’явився 700 мільйонів років тому, можливо, внаслідок інтенсивної вулканічної активності. Учені переконані, що, якщо припущення правильні, екзопланети у так званій «зоні Венері» можуть містити рідку воду і помірний клімат.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
сьогодні
3500
Теги: Техно Новини Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
23 вересня 13:11 Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
4328
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
22 вересня 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2944
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
21 вересня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 15112
Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
20 вересня 14:07 Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
2539
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
20 вересня 07:02 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 1895
Новини
Більше новин
Залиште відгук