На Венері могло існувати життя – цікаве дослідження

На Венері міг існувати стабільний клімат протягом мільярда років. Однак, через невідому поки катастрофу клімат зазнав кардинальних змін. У той період на планеті могли бути глибокі океани і помірний клімат.

Як пише Science alert, група вчених провели математичне моделювання 3D GCM (модель загальної циркуляції). Тож вони дійшли висновку, що Венера довгий час мала рідку воду, тектонічні плити та стабільний помірний клімат.

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Про що це свідчить. Науковці припускають, що там існували глибокі (310 метрів) та мілкі (10 метрів) океани від 20 до 40 градусів за Цельсієм. Також вони припускають, що існував водний світ, де океан покриває всю планету.

Вчені вважають, що дуже спекотний і токсичний клімат з’явився 700 мільйонів років тому, можливо, внаслідок інтенсивної вулканічної активності. Учені переконані, що, якщо припущення правильні, екзопланети у так званій «зоні Венері» можуть містити рідку воду і помірний клімат.

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