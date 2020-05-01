На вершині Евересту запрацював зв'язок 5G

З 31 квітня запрацювала базова станція 5G, сигнал якої покриває вершину Евересту. Базова станція компанії з телекомунікації China Mobile розташована у передовому таборі на висоті 6,5 тисячі метрів.

Про початок роботи зв'язку 5G на вершині найвищої гори у світі повідомляє видання Xinhua.

Цікаво У Великій Британії підпалюють антени 5G через чутки про їх зв'язок з коронавірусом

Ще дві станції раніше були побудовані на висотах 5,3 і 5,8 тисячі метрів. Утрьох вони повністю покривають сигналом гору Еверест на північному хребті та на вершині.

Очікується, що базова станція на 5,3 тисячі метрів буде обслуговувати площу базового табору. Як тільки 5G буде у вільному доступі, альпіністи, туристи та місцеві мешканці зможуть скористатися послугою на території базового табору.

Базові станції на 5,8 і на 6,5 тисячі метрів над рівнем моря є тимчасовими базовими станціями, які забезпечують охоплення сигналу через підйомний шлях до вершини.

Що відомо про гору Еверест?Гора Еверест (також відома як Джомолунгма – мати світу або дах світу) має висоту 8 тисяч 848 метрів і є найвищою у світі. Вона розташована на кордоні між Китаєм і Непалом.



Північний хребет, про який мовиться у повідомленні, розташований саме з китайської сторони гори. Щоправда, серед туристів більш популярний "непальський шлях".