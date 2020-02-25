На вулиці у Києві побачили "Tesla Cybertruck"

У Києві побачили новий електропікап Tesla Cybertruck. Щоправда, це не повноцінна автівка, а лише муляж, який везли на евакуаторі. Цей прототип розробили для чемпіонату з кіберспорту.

Фото "Cybertruck" опублікувала користувачка Ганна Калініна.

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Його розробила компанія StarLight Scenery для чемпіонату з кіберспорту WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon по Dota 2.

"Машина не виглядає як декорація, бо відтворена у повному розмірі, металева і здатна рухатись. Але все таки, це не та сама Tesla", – розповіли розробники.

Що відомо про Cybertruck

Це новий електрокар від Tesla, що отримав дуже незвичний футуристичний дизайн. Та головною його перевагою виробник називає надзвичайну міцність конструкції корпусу. За попередніми даними, масове виробництво Cybertuck стартує у 2021 році.

Що стосується вартості, то базова модифікація Cybertruck коштуватиме 39 900 доларів. А за топову версію цього електрокара, яка з'явиться лише у 2022 році, потрібно бузе заплатити 69 900 доларів.

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