На Землі почастішали землетруси через вплив Місяця, – NASA

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На Землі почастішали землетруси
На Землі почастішали землетруси

На Землі почастішали землетруси. Крім того, підземні поштовхи стали сильнішими. Вчені вважають, що це відбувається через вплив Місяця.

Як пояснив Метью Фанк з Лабораторії реактивного руху NASA, віддалення Місяця від Землі уповільнює обертання нашої планети. Саме це і призводить до більш сильних і частих землетрусів, передає Naked Science.

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Гравітація Місяця створює приливні хвилі на Землі. Ці хвилі намагаються обертатися з тією ж швидкістю, що і решта планети. Тож відповідно до того, як вона рухається попереду Місяця, супутник намагається відтягнути нас назад. Це і уповільнює обертання Землі,

– пояснив учений.

Вчені з Університету Колорадо в Боулдері і Ребекка Бендик з Університету Монтани в Мізуле вивчили історію землетрусів магнітудою 7 і більше, що сталися з 1900 року. Вони встановили, що з початку 20 століття було близько п'яти періодів, під час яких планета переживала від 25 до 30 сильних землетрусів щороку. Саме в ці періоди швидкість обертання Землі знижувалася.

Як відомо, Місяць віддаляється від Землі приблизно на чотири сантиметри кожного року. Тож обертання Землі буде надалі уповільнюватись.

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Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
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