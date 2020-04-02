"Наче епізод Чорного дзеркала": через Zoom стартап звільнив 406 співробітників

У п'ятницю, 27 березня, працівники стартапу Bird, які працювали вдома протягом двох тижнів, отримали запрошення на відеоконференцію під назвою "Оновлення з приводу COVID-19". Вони очікували подальших вказівок щодо роботи, натомість отримали дещо зовсім неочікуване.

Bird – це американський стратап-єдиноріг, який спеціалізується на шерінгу електричних самокатів. Очевидно, через пандемію COVID-19 справи у компанії геть погані, адже, як розповідає dot.LA, стартап нещодавно звільнив понад 400 своїх співробітників.

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Як все відбувалося

Мабуть, у компанії вирішили зайвий раз не перевантажувати своїх тепер уже ексспівробітників інформацією і просто запросили всіх на спільну відеоконференціїю в Zoom.

Zoom – це популярний сервіс відеодзвінків. Така собі альтернатива Skype, яка останнім часом користується шаленим попитом, з очевидних причин. Сервіс, до речі має деякі проблеми з конфіденційністю і Маск та NASA заборонили його для використання серед своїх співробітників, але про це детальніше ось тут.

Коли всі запрошені зібралися, їм просто увімкнули заздалегідь підготовлений аудіозапис, який сповістив працівників Bird про те, що вони більше не працівники. Компанія позбавила усіх присутніх корпоративного доступу та інших переваг.

Це було наче епізодом Чорного дзеркала. Цей зловісний голос пролунав і сказав нам, що ми втрачаємо роботу,

– розповів один з колишніх працівників компанії.

Співробітникам повідомили, що поширення COVID-19 спричинило чималий негативний вплив на бізнес. Відтак стартап прийняв рішення скоротити низку посад у компанії.

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