Над Австралією пролетіли одразу 2 великих метеорити: відео
Над територією Австралії нещодавно пролетіло два великих метеорити. Небесні тіла пролітали над континентом у проміжку кілька днів. Обидва метеорити можна було побачити неозброєним оком.
Як передає Naked Science, перший метеорит пролетів над північчю континенту. Місцеві побачили яскравий спалах, а відеореєстратори зафіксували його падіння.
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Ще один метеорит пролетів над Австралією через два дні. Як розповів астроном Девід Фінлі, цей об'єкт мав діаметр як позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, і важив від 20 до 40 тонн. Він летів зі швидкістю 40 тисяч кілометрів на годину.
Перший метеорит над Австралією: відео
Чим все закінчилось. Якби котрийсь із метеоритів зіштовхнувся із поверхнею Землі, то утворився би надпотужний вибух. Але обидва небесних тіла розірвалися в повітрі, а їхні уламки впали у води океану.
При чому уламки другого метеорита впали всього в 400 кілометрах від міста Аделаїди.
Другий метеорид над Австралією: відео
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