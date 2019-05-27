Над Австралією пролетіли одразу 2 великих метеорити: відео

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Метеорит над Австалією
Метеорит над Австалією / theaustralian.com.au

Над територією Австралії нещодавно пролетіло два великих метеорити. Небесні тіла пролітали над континентом у проміжку кілька днів. Обидва метеорити можна було побачити неозброєним оком.

Як передає Naked Science, перший метеорит пролетів над північчю континенту. Місцеві побачили яскравий спалах, а відеореєстратори зафіксували його падіння.

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Ще один метеорит пролетів над Австралією через два дні. Як розповів астроном Девід Фінлі, цей об'єкт мав діаметр як позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, і важив від 20 до 40 тонн. Він летів зі швидкістю 40 тисяч кілометрів на годину.

Перший метеорит над Австралією: відео 

Чим все закінчилось. Якби котрийсь із метеоритів зіштовхнувся із поверхнею Землі, то утворився би надпотужний вибух. Але обидва небесних тіла розірвалися в повітрі, а їхні уламки впали у води океану.

При чому уламки другого метеорита впали всього в 400 кілометрах від міста Аделаїди.

Другий метеорид над Австралією: відео 

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Теги: Новини Техно Техно Космос Астероїд Австралія
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