Космічне агенство NASA організувало конкурс на систему машинного навчання, яка допоможе стимулювати розробку автономного космічного корабля. В ході конкурсу "Підприємницький виклик" в три етапи розіграють до 1 мільйона доларів.

Учасникам потрібно надати документи з описом технологій та сфери їх застосування. До другого туру пройдуть до 20 груп. Їм належить організувати живу презентацію своїх ідей. До останнього, третього раунду допустять десять команд, які отримають до 20 доларів тисяч за свої ідеї.

Цікаво Марсіанський апарат InSight нарешті помістив свій вимірювальний зонд під поверхню

Вони ж повинні будуть надати повне технологічне обґрунтування своїх ідей, після чого фіналісти отримають до 80 тисяч доларів кожен. Переможців оголосять на конференції з інновацій і можливостей, яка запланована на кінець цього року.

Які напрямки цікавлять NASA

Приймаються заявки, що стосуються наступних тем:

просунуте машинне навчання і штучний інтелект для автономних космічних апаратів і наземних роверів, а також для спостереження за Землею і передбачення стихійних лих;

вдосконалена мас-спектрометрія для виявлення життєдіяльності та інших наукових досліджень, з використанням приладів, які виходять за рамки сучасного рівня в області потужності і малої маси, а також з використанням інноваційних технологій відбору проб;

квантові датчики, які дають високоточні оцінки гравітації, магнітних полів, темної енергії і інших вимірів з метою підтримки науки в NASA.

Термін подачі документів завершиться 26 червня. Подати заявку на участь можна тут.