NASA запровадило норми поводження на Місяці

Американське космічне агентство представило принципи, яких повинні дотримуватися країни, які хочуть брати участь в місячній програмі "Артеміда". Частково вони повторюють договір про космос минулого століття, частково – описують норми приватного видобутку й використання ресурсів супутника.

Як повідомляє Space News, директор NASA Джим Брайденстайн представив Artemis Accords – серію двосторонніх угод між США та іншими країнами, охочими співпрацювати в рамках космічної програми "Артеміда". У них викладені всі види діяльності з дослідження Місяця, за винятком навколомісячної станції Gateway – її робота буде описана в окремому документі, який стане додатком до чинної угоди про міжнародне співробітництво на МКС.

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Як ми пройдемо весь шлях до поверхні Місяця і які вимоги й стандарти, яким необхідно відповідати, щоб дістатися до неї? Нам потрібна структура співпраці на поверхні Місяця,

– заявив Брайденстайн під час зустрічі Консультаційного Комітету NASA.

Що містить "Норми поводження на Місяці"

У Artemis Accords знайшли відображення деякі аспекти Договору про космос 1967 року та інших космічних угод. Зокрема, в угодах мовиться про проведення місячних досліджень в мирних цілях, реєстрації космічних об'єктів і надання екстреної допомоги. Також в документі наголошується на необхідності дотримання прозорості планів й операцій, можливості технічного взаємодії космічних систем та вільної публікації наукових даних. Згадали також про необхідність захисту місць посадки "Аполлона" і місячних місій та дотримання вказівок ООН щодо довгострокового сталого розвитку космосу.

Окремими пунктами відзначено створення "зон безпеки" навколо регіонів, в яких працюють NASA і його партнери, і право добувати і використовувати місячні ресурси.

"Країни всього світу висловили бажання стати частиною цього, це частина державної влади, – заявив Брайденстайн. – Тоді ми сказали, добре, якщо ви хочете бути частиною цього, ось норми поведінки, яку ми від вас чекаємо.

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Як проходитиме місія з висадки на Місяць

"Артеміда" – космічна програма NASA з повернення людини на місяць. В її рамках у 2024 році на Місяць повинна ступити перша жінка та наступний чоловік. Крім того на орбіті Місяця буде побудована невелика станція Gateway, яка стане, по суті, пунктом перетину між Землею та супутником. Саме з навколомісячної станції астронавти спускатимуться безпосередньо на поверхню Місяця, використовуючи посадковий модуль.

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