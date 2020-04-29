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NASA та Virgin Galactic допоможуть у боротьбі з COVID-19: представили розробки

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NASA та Virgin Galactic працюють над пристроями для лікування COVID-19
NASA та Virgin Galactic працюють над пристроями для лікування COVID-19 / Instagram Virgin Galactic

Національне космічне агентство теж вирішило долучитись до боротьби з COVID-19. Фахівці агентства спільно з Virgin Galactic робити спеціалізоване обладнання, призначене для лікування хворих на вірус.

Про це сказано на офіційному сайті космічного агентства. а також на Instagram-сторінці Virgin Galactic.

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У зв'язку з ініціативою, керівник NASA Джеймс Брайденстайн провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови глава агентства презентував свої найсвіжіші розробки для боротьби з COVID-19.

Що показали у NASA

Розробники агентства зосередитися на трьох найпопулярніших розробках:

  • Апарат для штучної вентиляції легенів VITAL. Його розробили інженери NASA за 37 днів спеціально для застосування при лікуванні хворих на коронавірус. Він працює за тим же принципом, що й звичайне обладнання для вентиляції легенів, але більш простий в розробці. Пристрій NASA вже пройшов тестування, тож планують його масове виробництво.
  • Шолом для терапії з постійним позитивним тиском (вентиляції легенів через маску). Його можна використовувати для неінвазивної механічної вентиляції. Пристрій підтримує дихальну активність пацієнта без застосування інтубації (введення спеціальної трубки) трахеї за допомогою спеціальних лицьових масок. Наразі розробили 500 екземплярів таких шоломів.
  • Система для знезараження поверхонь AMBUStat. Цей апарат знезаражує приміщення за допомогою холодної стерилізації. Його вже застосовують в машинах швидкої допомоги в США.

Для розробок Virgin Galactic виділила цілий ангар. Там поділились відео, як відбувається робочий процес.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні NASA Новини Техно Ґаджети Техно
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