NASA буде використовувати новий вид палива

У NASA вирішили перейти на більше безпечний, при цьому потужніший вид палива. Цей вид має прискорити процес підготовки ракет-носіїв і зробити космічні запуски більш ефективними.

Як пише видання Engadget, паливо в більшості сучасних ракет-носіїв базується на гідразині – це дуже токсична рідина. Відтак, через підвищений рівень небезпеки інженери витрачають більше часу на підготовку ракет до запусків і безпосередньо їх заправку паливом.

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Переваги нового виду палива. Більш безпечним замінником може стати нітрат гідроксиламіну, який підпалюється завдяки окислювачу. Він не є токсичний. Більше того, таке паливо ефективніше ніж гідразин та може підвищити продуктивність ракет на 50%.

Це дуже агентству у місії щодо колонізації Місяця, адже ракети зможуть транспортувати корисний вантаж на великі відстані і витрачати менше палива.

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