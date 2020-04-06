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NASA на практиці випробує захист Землі від астероїдів

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Ілюстративне фото / The Sun

Зараз головною загрозою для людства став коронавірус, який паралізував буквально весь світ. Але існують і більш серйозні небезпеки, які загрожують повністю знищити життя на Землі. Одна з них – загроза падіння астероїда. Щоб цього не сталося, NASA запустить в 2021 році космічний корабель завданням якого буде зміна курсу астероїда Дідім.

Дідім є групою астероїдів. Найбільший з них має діаметр 750 метрів, а найменший – 160 метрів. Жоден з них не загрожує Землі, але це не означає, що в майбутньому не з'явиться такого астероїда. Саме тому NASA планує не тільки скорегувати орбіту космічного тіла, а й вивчити ефективність місії.

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Перебіг місії

На 22 липня 2021 року заплановано старт космічного корабля DART, який, за прогнозами, вріжеться в менший з астероїдів 22 вересня 2021 року. На той момент Дідім перебуватиме на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі. Для польоту буде використовуватися надпотужний іонний двигун Evolutionary Xenon Thruster – Commercial (NEXT-C), що складається з силової установки (PPU) і самого іонного двигуна.


Два астероїди з угрупування Дідім / NASA

Конструкція пройшла безліч випробувань. Так, проводилося моделювання, що включає вплив вібрації і вакууму. За словами інженерів, NEXT-C має тягу 236 мН і потужність 6,9 кВт, що значно перевершує чинні аналоги. Також він ефективніше використовує паливо.

Після того як DART завдасть удар по астероїду, в справу вступить LICIA – місія італійського космічного агентства, яка повинна відстежити й вивчити наслідки удару та його вплив на Дідім.


Місія DART / Модель NASA

Очікується, що апарат NASA зробить кратер шириною 20 метрів. Слідом за цими двома космічними кораблями в 2024 році відправиться "Гера". Ця місія Європейського космічного агентства також націлена на вивчення астероїда.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно NASA Космос
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