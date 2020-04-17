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NASA оприлюднило план експедиції з доставки марсіанського ґрунту на Землю

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Дослідники NASA планують доправити ґрунт з Марса на Землю / Exonews

Дослідження Марса триває не перший рік – але вчені досі не отримали прямого доступу до поверхні Червоної планети. Нарешті, агентство NASA представило амбітний план з організації "служби доставки" зразків ґрунту, зібраних роверами, на Землю. Проєкт уже заочно назвали одним з найскладніших в історії космонавтики.

Про амбітні плани NASA з подальшого дослідження поверхні Червоної планети розповіло видання TechCrunch.

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Деталі проєкту

Основну роботу на поверхні Марса виконає марсохід Perseverance, тестування якого триває незважаючи на пандемію COVID-19. Очікується, що він буде готовий до виконання своєї місії вже в липні 2020 року. Використовуючи бурову установку і заборник, ровер наповнить 30 невеликих пробірок ґрунтом і збереже їх на борту.


Модель марсоходу Perseverance / NASA

Потім запущений в 2026 році космічний корабель, який добереться до Марса лише в 2028 році, приземлиться в районі кратера Джезеро, де випустить на поверхню другий марсохід і підготує до пуску компактну ракету. Після завантаження зразків вона буде запущена на орбіту, де її перехопить ще один корабель, який і доставить зразки на Землю.

Таким чином, отримати ґрунт Марса для аналізу вчені планують до 2031 року. Втім, запропонована програма все ще перебуває на стадії концепту. Готового до реалізації амбітної затії космічного корабля наразі не існує – інженери NASA лише займаються його проєктуванням.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос Марс NASA
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