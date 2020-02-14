14 лютого 1990 року космічний апарат Вояджер-1 назавжди вимкнув свої камери. Але за півгодини до цього він зробив своє останнє, однак культове фото. Це фото отримало назву Pale Blue Dot – "бліда блакитна цятка".

У промені сонячного світла на фотографії ледве помітна крихітна тьмяна цятка – Земля. Досі це фото залишається найвіддаленішим портретом нашої планети. Воно було зроблено з відстані близько 6 мільярдів кілометрів. Ідею зробити фото запропонував вчений та популяризатор науки Карл Саган. Він же в підсумку дав йому назву.

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І ось через 30 років після публікації фотографії, Лабораторія реактивного руху NASA опублікувала нову версію культового портрету Землі.



Земля з відстані понад 6 мільярдів кілометрів – "бліда голуба цятка" (збільшений фрагмент)

Чим новий знімок відрізняється від старого

Кевін М. Гілл, інженер Лабораторії, обробив дані з камери Narrow-Angle Camera Вояджера-1 за допомогою нового програмного забезпечення, що дозволило переглянути баланс кольору і проявити більше деталей.

Земля так і залишилася крихіткою. На момент створення знімка наша планета займала лише 0,12 пікселя.

Знімок Pale Blue Dot є частиною "сімейного портрета" нашої системи, зробленого апаратом Вояджер-1 на його шляху. Такого завдання у апарата не було, її пізніше запропонував Саган.

Нехай цьому знімку вже кілька десятиліть, але він продовжує дивувати і вражати нові покоління.

Оновлений знімок в хорошій роздільній здатності можна завантажити на сайті NASA.

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