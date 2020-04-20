NASA опублікувало останній знімок космічного телескопа Spitzer

Три місяці після того, як було оголошено про вихід космічної обсерваторії Spitzer "на пенсію" агентство NASA розмістило на своєму офіційному сайті останню фотографію, зроблену телескопом за п'ять днів до завершення 16-річної місії. На знімку зображена туманність "Каліфорнія", розташована в тисячах світлових років від Землі.

Останнє фото Spitzer можна знайти на офіційному сайті NASA. Своїми обрисами туманність нагадує контури однойменного американського штату, за що і отримала таку назву.

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Особливості туманності California

Довгий і вузький об'єкт має характерний вигин у нижній частині. Червоний колір викликаний наявністю газу, а також іонізацією потоків випромінювання. До того ж фотографія була зроблена телескопом в інфрачервоному світлі. Ознайомитися зі знімком в оригінальному дозволі можна на сайті проєкту.



Фото туманності California зроблене телескопом Spitzer

Коротко про телескоп Spitzer

Запуск Spitzer відбувся в 2003 році. За 16 років роботи він допоміг астрономам у вивченні комет і астероїдів в Сонячній системі, а також виявив раніше не задокументоване кільце Сатурна. Серед головних завдань телескопа було дослідження процесів утворення планет і зірок, еволюцій галактики, а також хімічного і фізичного складу міжзоряного пилу.

У 2009 році запаси рідкого гелію, яким охолоджувалися системи телескопа, були вичерпані, але робота космічної обсерваторії тривала аж до початку 2020 року. Тепер його заміною стане новий телескоп "Джеймс Уебб".

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