NASA підтвердило місце падіння індійського модуля "Вікрам", який розбився об поверхню Місяця

355 Читать новость на русском
Місячний модуль "Вікрам" / timesnownews

У вересні Індійська організація космічних досліджень повідомила про втрату зв'язку з посадковим модулем "Вікрам", який повинен був сісти на поверхню Місяця. Відтоді регулярно проводилися пошукові операції, аж ось у NASA знайшли місце падіння модуля.

NASA підтвердило фотографії місця падіння "Вікрама", зроблені розвідувальним апаратом на орбіті супутника.

Цікаво: Астрономи вперше побачили кільце астероїдів іншої зоряної системи

Хто знайшов лендер

Фактично відкриття приписують астроному любителю Шаньмузі Субраманяну. Він є індійським програмістом та інженером-механіком, який відзначив важливі відмінності у фотографіях поверхні до та після на місці падіння місячного модуля.

Уламки, відкинуті ударом, були досить маленькими. Їх ледве можна було розгледіти на фото зробленому з орбіти. За даними NASA, знайдене сміття, на яке вказав Субраманяну, розташоване приблизно в 750 метрах від основного місця аварії.

Минулого тижня Індійська організація космічних досліджень заявила, що "Вікрам" зазнав аварії в 500 метрах від запланованого місця посадки, але не встиг зробити жодного фото.

Причини аварії

Вважається, що аварія була пов’язана з проблемою у гальмівних рушіях, хоча космічний корабель "Чандраян-2", який випустив лендер, все ще працює на орбіті Місяця, продовжуючи збирати дані.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Радник Зеленського просив Зеркаль "знизити медійну активність"
сьогодні
4100
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Космос Індія Місяць NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
3 грудня 18:38 25 років успіху: історія приставок Sony PlayStation
Анастасія Можаровська 264
3 грудня 14:02 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
2826
2 грудня 15:41 Кіберпонеділок 2019: що це таке та як вполювати знижку
Ірина Полицька 315
2 грудня 10:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 3162
30 листопада 22:09 Хто такий Борис Патон: біографія та цікаві факти із життя видатного українського науковця
Анастасія Можаровська 1760
Новини
Більше новин
Залиште відгук