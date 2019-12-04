NASA підтвердило місце падіння індійського модуля "Вікрам", який розбився об поверхню Місяця

У вересні Індійська організація космічних досліджень повідомила про втрату зв'язку з посадковим модулем "Вікрам", який повинен був сісти на поверхню Місяця. Відтоді регулярно проводилися пошукові операції, аж ось у NASA знайшли місце падіння модуля.

NASA підтвердило фотографії місця падіння "Вікрама", зроблені розвідувальним апаратом на орбіті супутника.

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Хто знайшов лендер

Фактично відкриття приписують астроному любителю Шаньмузі Субраманяну. Він є індійським програмістом та інженером-механіком, який відзначив важливі відмінності у фотографіях поверхні до та після на місці падіння місячного модуля.

Уламки, відкинуті ударом, були досить маленькими. Їх ледве можна було розгледіти на фото зробленому з орбіти. За даними NASA, знайдене сміття, на яке вказав Субраманяну, розташоване приблизно в 750 метрах від основного місця аварії.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) December 2, 2019

Минулого тижня Індійська організація космічних досліджень заявила, що "Вікрам" зазнав аварії в 500 метрах від запланованого місця посадки, але не встиг зробити жодного фото.

Причини аварії

Вважається, що аварія була пов’язана з проблемою у гальмівних рушіях, хоча космічний корабель "Чандраян-2", який випустив лендер, все ще працює на орбіті Місяця, продовжуючи збирати дані.

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