NASA показало неймовірну анімацію чорної діри

У NASA розробили дивовижну анімацію чорної діри, яку створив астрофізик Джеремі Шнітман за допомогою спеціального програмного забезпечення.

У центрі візуалізації розміщена темна пляма – це тінь чорної діри. Це зона, що розміщена нижче за останню стійку орбіту, з якої фотони можуть вирватися і полетіти.

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Найближче до чорної діри можна побачити тонке яскраве "фотонне кільце". Воно складається з кількох кілець, які поступово стають усе слабшими і тоншими.

"Симуляції та відеоролики, подібні до цього, насправді допомагають нам уявити, що мав на увазі Ейнштейн, коли казав, що гравітація перекручує тканину простору і часу", – пояснив Шнітман.

Анімація чорної діри

Що відомо про це зображення? У квітні цього року відбувся справжній прорив у вивченні чорних дір. Людство вперше в історії спостережень побачило зображення надмасивної чорної діри. Фото транслювали у прямому ефірі.

Це унікальне зображення вдалось зробити за допомогою восьми радіотелескопів, розташованих по всій Землі. Над відтворенням цього зображення вчені працювали два роки.

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