NASA показало нове фото хмар Юпітера

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Апарат "Юнона"
Апарат "Юнона" / phys.org

Апарат "Юнона" зробила новий знімок хмар Юпітера. Станція вже передала фото на Землю і його можна побачити на сайті NASA.

На знімку зображений регіон, розташований у північній півкулі газового гіганта. Хмари оточують вихор, що отримав назву Jet N6.

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"Юнона" зробила знімок 12 лютого під час 18 зближення з Юпітером. Тоді відстань між апаратом та піком хмар планети становила 13 тисяч кілометрів.

NASA показало нове фото хмар Юпітера

Знімок зроблений 12 лютого

Що відомо про апарат "Юнона"? Станцію запустили 5 серпня 2011 року. Вона є частиною програми New Frontiers . "Юнона" перший в історії космічний апарат, що робитиме обліт планети через її полюси.

Станція пробуде на орбіті Юпітера ще кілька. Після завершення роботи зонд буде знищено. До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo.

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Теги: Техно Новини Техно NASA Юпітер Космос
Джерело: 24 Канал
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