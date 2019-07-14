NASA показало знімок апарату Curiosity, зроблений з орбіти Марса

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Марсохід Curiosity
Марсохід Curiosity / NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало в суботу знімок марсохода Curiosity. Фотографія була зроблена з орбіти Червоної планети іншим апаратом NASA – Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Марсохід було сфотографовано 31 травня 2019 року. На фотографії, зробленій за допомогою камери високої роздільної здатності HiRISE, розробленої фахівцями Університету Арізони, можна розгледіти невелику яскраву пляму. Експерти NASA підкреслюють, що це і є Curiosity, блиск металевої поверхні якого вдалося сфотографувати MRO. Можливість сфотографувати марсохід в NASA назвали великою удачею.

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Дзеркальні відображення на гладкій поверхні марсохода і є найбільш яскравими плямами на зображеннях з HiRISE. Для того, щоб камера побачила блиск марсохода, необхідно було, щоб MRO і Cонце були розташовані в чітко визначених позиціях,
– йдеться у повідомленні.

Curiosity було доставлено на Марс 6 серпня 2012 року для дослідження кратера, названого в честь австралійського астронома Уолтера Ґейла.

Чим займається Curiosity на Марсі

Мета марсохода – дослідження клімату та геології Марса. Також апарат визначає чи були у вибраній ділянці кратера Ґейла коли-небудь сприятливі умови навколишнього середовища для мікробного життя, включаючи дослідження ролі води і заселення планети в процесі підготовки для подальшого освоєння космосу людиною.

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Теги: Техно Космос NASA Марс
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