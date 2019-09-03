NASA представила екологічний суперкомп'ютер для Місячної місії

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NASA представила екологічний суперкомп'ютер для Місячної місії
NASA представила екологічний суперкомп'ютер для Місячної місії / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA асоціюється з космосом та далекими планетами, однак агентство займається не лише "освоєнням" нашої галактики. Приміром, вчені створили суперкомп'ютер для Місячної місії, який не лише вражає своєю продуктивністю, але й екологічністю.

Суперкомп'ютер Aitken створений спільно з компанією Hewlett Packard Enterprise, повідомляє Engadget.

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Основні характеристики. Його обчислювальна потужність теоретично може досягати 3,69 петафлопс: за таку продуктивність відповідають 46 080 ядер і 1 150 обчислювальних вузлів. В основі пристрою – масштабована кластерна система HPE SGI 8600 на базі процесорів Intel Xeon другого покоління, які обмінюються даними з високошвидкісною комутованою мережею InfiniBand. Сумарний обсяг накопичувачів становить 221 ТБ.


Як виглядає суперкомп'ютер Aitken

Енергоефективність. Модульна конструкція, яка використовується в Aitken, вимагає менше електроенергії, що робить суперкомп'ютер одним з найбільш екологічних у своєму класі. Його концепція була запозичена у прототипу Electra, створеного в 2016 році.

Відповідно до звітів NASA, використання енергоефективних модулів живлення і систем охолодження дало змогу заощадити 2 ГВт⋅год електроенергії і більше 11,35 мільйона літрів води в минулому фінансовому році.

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Основні задачі. Доступ до суперкомп'ютера отримають понад 1500 вчених та інженерів. Він допоможе їм в реалізації проектів, серед яких, наприклад, симуляції для детального вивчення Сонця.

Однак головним завданням Aitken, безумовно, стане моделювання місячної місії Artemis, запланованої на 2024 рік. Вся його обчислювальна потужність буде задіяна на прораховування варіантів входу в атмосферу і посадку космічного корабля.

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Теги: Техно Космос Новини Техно NASA Місяць Екологія
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