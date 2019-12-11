NASA представило найпотужнішу ракету-носій за всю історію людства: фото та відео

2612 Читать новость на русском
Space Launch System / European Space Agency

Аерокосмічне агентство NASA продовжує готуватися до здійснення місії регулярних доставок астронавтів на Місяць. В рамках проєкту Artemis в Новому Орлеані представили ракету SLS.

За переконаннями інженерів, новий корабель претендує на звання найбільш потужної ракети, яку будь-коли створювали люди, повідомляє Engadget.

До теми: Відкриття зонда Parker змінило уявлення науковців про Сонце

Завершальні випробування

Напередодні презентації важка ракета-носій SLS пройшла низку завершальних випробувань.

Для перевірки паливного бака його піддали стисненню, розтяганню, вигину і низці механічних навантажень. У режимі реального часу його цілісність вимірювалася тисячами датчиків.

Презентація рекети-носія SLS – дивіться відео

Результат тестування дійсно вражає – запас міцності бака склав понад 260%, що робить його абсолютно придатним для польотів. Лише після перевищення критичних значень, які свідомо вказали дослідники, конструкція паливного бака не витримала випробувань.

У зв'язку з цим NASA відзначило, що на даний момент підготовчі роботи і основне тестування ракети SLS можна вважати завершеним.


Ракета-носій SLS

Тестування та запуск SLS

Програма SLS йде з істотним відставанням від графіка. Спочатку перша пілотована місія була запланована на 2019 рік, але пізніше її перенесли на 2021 рік. Перше ж реальне випробування ракети-носія відбудеться в 2024 році, коли екіпаж космонавтів відправиться на Місяць.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
сьогодні
11353
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 грудня 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 968
10 грудня 13:11 Як їсти авокадо та що таке томос – топ-запити українців в Google у 2019 році
Ірина Полицька 1321
9 грудня 21:04 Як проводити менше часу зі смартфоном – кілька цікавих порад
Назар Токар 1286
9 грудня 07:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
Ірина Полицька 1080
8 грудня 21:30 Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2360
Новини
Більше новин
Залиште відгук