NASA представило найпотужнішу ракету-носій за всю історію людства: фото та відео

Аерокосмічне агентство NASA продовжує готуватися до здійснення місії регулярних доставок астронавтів на Місяць. В рамках проєкту Artemis в Новому Орлеані представили ракету SLS.

За переконаннями інженерів, новий корабель претендує на звання найбільш потужної ракети, яку будь-коли створювали люди, повідомляє Engadget.

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Завершальні випробування

Напередодні презентації важка ракета-носій SLS пройшла низку завершальних випробувань.

Для перевірки паливного бака його піддали стисненню, розтяганню, вигину і низці механічних навантажень. У режимі реального часу його цілісність вимірювалася тисячами датчиків.

Презентація рекети-носія SLS – дивіться відео

Результат тестування дійсно вражає – запас міцності бака склав понад 260%, що робить його абсолютно придатним для польотів. Лише після перевищення критичних значень, які свідомо вказали дослідники, конструкція паливного бака не витримала випробувань.

У зв'язку з цим NASA відзначило, що на даний момент підготовчі роботи і основне тестування ракети SLS можна вважати завершеним.



Ракета-носій SLS

Тестування та запуск SLS

Програма SLS йде з істотним відставанням від графіка. Спочатку перша пілотована місія була запланована на 2019 рік, але пізніше її перенесли на 2021 рік. Перше ж реальне випробування ракети-носія відбудеться в 2024 році, коли екіпаж космонавтів відправиться на Місяць.

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