У NASA представили прототип місячного модуля наступного покоління

До запланованого повернення американців на Місяць залишилося чотири роки. Напередодні NASA продемонструвало, як може виглядати конструкція спускового модуля для дослідження полярних регіонів супутника.

Представлена концепція місячного модуля була створена з урахуванням вимог простоти й економічності. Спусковий модуль повинен мати можливість взяти на борт місяцехід масою 300 кілограмів й інший вантаж, але не повинен залишатися на поверхні протягом холодної місячної ночі, повідомили у NASA.

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Ми використовували однорядні системи, мінімум механізмів і наявні технології, щоб знизити складність, тоді як прогрес в області точної посадки дозволить уникнути небезпек і створить сприятливі умови для роботи місяцеходу,

– пояснив головний інженер проєкту Логан Кеннеді.

Завдяки спусковому модулю NASA забезпечить людську присутність на супутнику до 2028, яке вимагатиме декількох попередніх місій. Агентство планує проводити нові наукові експерименти, демонструвати проривні технології і формувати місячну економіку – за допомогою приватних компаній.



Механізм посадки спускового модуля / NASA

Роботизовані модулі візьмуть на себе спуск великих вантажів, а прості, але ефективні модулі меншого розміру займуться доставкою всього іншого з орбіти на поверхню.

Ця концепція розроблялася командою фахівців протягом багатьох років.

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