У NASA представили прототип місячного модуля наступного покоління

623 Читать новость на русском
Прототип місячного модуля від NASA / NASA

До запланованого повернення американців на Місяць залишилося чотири роки. Напередодні NASA продемонструвало, як може виглядати конструкція спускового модуля для дослідження полярних регіонів супутника.

Представлена концепція місячного модуля була створена з урахуванням вимог простоти й економічності. Спусковий модуль повинен мати можливість взяти на борт місяцехід масою 300 кілограмів й інший вантаж, але не повинен залишатися на поверхні протягом холодної місячної ночі, повідомили у NASA.

Цікаво: NASA тестує в Антарктиді ровер для пошуку позаземних форм життя: відео

Ми використовували однорядні системи, мінімум механізмів і наявні технології, щоб знизити складність, тоді як прогрес в області точної посадки дозволить уникнути небезпек і створить сприятливі умови для роботи місяцеходу,
– пояснив головний інженер проєкту Логан Кеннеді.

Завдяки спусковому модулю NASA забезпечить людську присутність на супутнику до 2028, яке вимагатиме декількох попередніх місій. Агентство планує проводити нові наукові експерименти, демонструвати проривні технології і формувати місячну економіку – за допомогою приватних компаній.


Механізм посадки спускового модуля / NASA

Роботизовані модулі візьмуть на себе спуск великих вантажів, а прості, але ефективні модулі меншого розміру займуться доставкою всього іншого з орбіти на поверхню.

Ця концепція розроблялася командою фахівців протягом багатьох років.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Олена Зеленська обрала корсетну сукню для візиту в Литву: перші фото
сьогодні
17471
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA Місяць
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
сьогодні 18:04 Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
Анастасія Можаровська 1222
Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
сьогодні 14:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 7162
Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
сьогодні 12:33 Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
Ірина Полицька 3042
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
26 листопада 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 3267
Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
24 листопада 21:27 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года 747
Новини
Більше новин
Залиште відгук