NASA припиняє роботу знаменитої космічної обсерваторії

Космічний телескоп Spitzer NASA відправило на орбіту ще у 2008 році. Протягом 18 років його завданням було вивчення Всесвіту в інфрачервоному діапазоні. Нещодавно стало відомо про зупинку знаменитого апарату – і на це в аерокосмічного агентства є вагомі причини.

Цікаві факти про знамениту обсерваторію

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Spitzer став однією з найбільших космічних обсерваторій NASA. На момент запуску цей телескоп вважався найбільшим у світі інфрачервоним оптичним комплексом, здатним охопити всі спектри електромагнітного випромінювання, розповіли у NASA.

У 2009 році в комплексу закінчився рідкий гелій, завдяки якому відбувалося охолодження матриць і електронних компонентів телескопа, після чого його перевели в режим обмеженої роботи, а дослідники не могли отримувати фотографії високої якості у віддаленій частині інфрачервоного спектра.



Телескоп Spitzer перед запуском у 2003 році

За заявою Пола Герца, що займає пост в Астрофізичному департаменті NASA, спочатку планувалося виведення на орбіту нового телескопа James Webb в момент, коли Spitzer перейшов на резервний режим функціонування, але проєкт затягнувся, що змінило плани відомства, і телескоп змушений був продовжити роботу.

З нагоди відходу "ветерана" на заслужений відпочинок NASA опублікувала кілька знакових фотографій, отриманих 950-кілограмовим приладом за час своєї кар'єри.

Найпопулярніші фотографії космічного телескопа Spitzer

Зокрема, саме завдяки Spitzer астрономам вдалося отримати чіткі фотографії найбільших кілець Сатурна і детально вивчити екзопланету LHS 3844b. Вартість проєкту склала 720 мільйонів доларів.

Коротко про місію телескопа Spitzer:

Що буде далі

Представники агентства відзначили, що навіть не розраховували на таку довгу роботу телескопа. Незабаром його завдання візьме на себе космічна обсерваторія James Webb, яку планується доправити на орбіту протягом року, після чого всі системи Spitzer будуть остаточно припинені, а сам він буде законсервований.

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