NASA пропонує обрати назву для майбутнього марсохода: як це зробити

Влітку 2019 року NASA запустило конкурс під назвою Name the Rover: тисячі користувачів з усього світу боролися за назву для майбутнього марсохода. Після детального відбору дев’яти найкращих варіантів агентство запустило всесвітнє голосування за фінальну версію.

Що відомо про конкурс

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За запевненням NASA, на конкурс надіслали більше 28 тисяч робіт. Журі, що оцінює імена, складається з 4 700 добровольців, більшість з яких педагоги і фахівці в сфері космосу.

На першому етапі конкурсу відібрали 155 найбільш милозвучних варіантів, після чого в фінал потрапили дев'ять варіантів назви для нового ровера.

Назви для нового марсохода

Endurance (Витривалість)

Tenacity (Завзятість)

Promise (Обіцянка)

Perseverance (Наполегливість)

Vision (Бачення)

Clarity (Ясність)

Ingenuity (Винахідливість)

Fortitude (Стійкість)

Courage (Сміливість)

Завершення та результати голосування

Відкрите голосування з вибору підсумкової назви марсохода триватиме до 28 січня. Віддати свій голос за вподобане ім'я космічного апарату, який незабаром відправиться на Марс, може будь-хто, перейшовши на офіційний сайт конкурсу. Підсумки опитування NASA опублікує по завершенні прийому голосів.

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