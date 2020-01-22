NASA пропонує обрати назву для майбутнього марсохода: як це зробити
Влітку 2019 року NASA запустило конкурс під назвою Name the Rover: тисячі користувачів з усього світу боролися за назву для майбутнього марсохода. Після детального відбору дев’яти найкращих варіантів агентство запустило всесвітнє голосування за фінальну версію.
Що відомо про конкурс
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За запевненням NASA, на конкурс надіслали більше 28 тисяч робіт. Журі, що оцінює імена, складається з 4 700 добровольців, більшість з яких педагоги і фахівці в сфері космосу.
На першому етапі конкурсу відібрали 155 найбільш милозвучних варіантів, після чого в фінал потрапили дев'ять варіантів назви для нового ровера.
Назви для нового марсохода
- Endurance (Витривалість)
- Tenacity (Завзятість)
- Promise (Обіцянка)
- Perseverance (Наполегливість)
- Vision (Бачення)
- Clarity (Ясність)
- Ingenuity (Винахідливість)
- Fortitude (Стійкість)
- Courage (Сміливість)
Завершення та результати голосування
Відкрите голосування з вибору підсумкової назви марсохода триватиме до 28 січня. Віддати свій голос за вподобане ім'я космічного апарату, який незабаром відправиться на Марс, може будь-хто, перейшовши на офіційний сайт конкурсу. Підсумки опитування NASA опублікує по завершенні прийому голосів.
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