24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

NASA пропонує обрати назву для майбутнього марсохода: як це зробити

35 Читать новость на русском
NASA пропонує обрати назву для майбутнього марсохода / Unsplash

Влітку 2019 року NASA запустило конкурс під назвою Name the Rover: тисячі користувачів з усього світу боролися за назву для майбутнього марсохода. Після детального відбору дев’яти найкращих варіантів агентство запустило всесвітнє голосування за фінальну версію.

Що відомо про конкурс

Цікаво: Індія відправить у космос людиноподібного робота-жінку: відео

За запевненням NASA, на конкурс надіслали більше 28 тисяч робіт. Журі, що оцінює імена, складається з 4 700 добровольців, більшість з яких педагоги і фахівці в сфері космосу.

На першому етапі конкурсу відібрали 155 найбільш милозвучних варіантів, після чого в фінал потрапили дев'ять варіантів назви для нового ровера.

Назви для нового марсохода

  • Endurance (Витривалість)
  • Tenacity (Завзятість)
  • Promise (Обіцянка)
  • Perseverance (Наполегливість)
  • Vision (Бачення)
  • Clarity (Ясність)
  • Ingenuity (Винахідливість)
  • Fortitude (Стійкість)
  • Courage (Сміливість)

Завершення та результати голосування

Відкрите голосування з вибору підсумкової назви марсохода триватиме до 28 січня. Віддати свій голос за вподобане ім'я космічного апарату, який незабаром відправиться на Марс, може будь-хто, перейшовши на офіційний сайт конкурсу. Підсумки опитування NASA опублікує по завершенні прийому голосів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
сьогодні
14905
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос Новини Техно NASA Марс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська 22508
сьогодні 10:09 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 16382
21 січня 18:34 Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019
Ірина Полицька 1896
21 січня 10:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 4604
20 січня 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 2360
Новини
Більше новин
Залиште відгук