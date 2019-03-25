NASA протестувало марсохід для місії Mars 2020: ефектні фото

Команда інженерів Лабораторії реактивного руху у США провели тестування марсоходу для програми NASA Mars 2020. Вчені спробували відтворити усі можливі сценарії посадки зонда на Марс, зокрема, відтворили можливість відмови однієї або декількох систем посадкового апарата.

На офіційному сайті NASA показали фото з відпрацювання апарату на стимуляторах.

У чому складність. Комп'ютери космічного апарату повинні будуть виконати тисячі обчислень, щоб безпечно спустити марсохід за допомогою спеціальних маневрів. І на все це буде всього 7 хвилин.

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При цьому команда, що працюватиме на Землі, не зможе втрутитись і допомогти. У NASA цей період для апарату називають "сім хвилин терору". Це буде період, коли апарат перебуватиме між входом в атмосферу і контактом із поверхнею Марса.

Марсохід пройшов крізь "7 кіл терору"

Деталі місії Mars 2020. Як можна здогадатись із назви, місія стартує вже наступного року. За попередніми даними, старт заплановано на липень. Саме у цей період Марс і Земля будуть максимально близько одне до одного. Марсохід запустять на ракеті Atlas із мису Канарверал. Після прибуття зонд має сісти у кратері Jezero. Саме у цьому кратері раніше виявити породи, які залишалися незмінними 3,6 млрд років. Є припущення, що раніше там могло бути озеро.

Марсохід запустять у липні 2020

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