NASA протестувало марсохід для місії Mars 2020: ефектні фото

524 Читать новость на русском
NASA протестувало марсохід
NASA протестувало марсохід / jpl.nasa.gov

Команда інженерів Лабораторії реактивного руху у США провели тестування марсоходу для програми NASA Mars 2020. Вчені спробували відтворити усі можливі сценарії посадки зонда на Марс, зокрема, відтворили можливість відмови однієї або декількох систем посадкового апарата.

На офіційному сайті NASA показали фото з відпрацювання апарату на стимуляторах.

У чому складність. Комп'ютери космічного апарату повинні будуть виконати тисячі обчислень, щоб безпечно спустити марсохід за допомогою спеціальних маневрів. І на все це буде всього 7 хвилин.

Читайте також:  В США провели вогневе випробування двигунів Orion: яскраве відео

При цьому команда, що працюватиме на Землі, не зможе втрутитись і допомогти. У NASA цей період для апарату називають "сім хвилин терору". Це буде період, коли апарат перебуватиме між входом в атмосферу і контактом із поверхнею Марса.

Марсохід готують для місії Mars 2020

Марсохід пройшов крізь "7 кіл терору"

Деталі місії Mars 2020. Як можна здогадатись із назви, місія стартує вже наступного року. За попередніми даними, старт заплановано на липень. Саме у цей період Марс і Земля будуть максимально близько одне до одного. Марсохід запустять на ракеті Atlas із мису Канарверал. Після прибуття зонд має сісти у кратері Jezero. Саме у цьому кратері раніше виявити породи, які залишалися незмінними 3,6 млрд років. Є припущення, що раніше там могло бути озеро.

NASA протестувало марсохід для місії Mars 2020

Марсохід запустять у липні 2020

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Підрив імовірного вбивці водія BlaBlaCar Познякова: нові деталі
25 березня
4022
Теги: Техно Новини Техно NASA Марс Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
25 березня 18:47 Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
523
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1555
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
24 березня 18:04 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 821
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
23 березня 22:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 1577
Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
21 березня 13:02 Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
1391
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук