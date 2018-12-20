NASA створює кумедні постери до кожної місії на МКС: фото

Ще з першої міжнародної місії МКС, яка відправилася на станцію в 2000 році, аерокосмічне агентство NASA створює експедиційні плакати. На них зображені учасники експедицій, а спрямовані вони на рекламу місії.

Про це повідомляє boredpanda.

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Такі плакати із учасниками експедицій часто вивішують на об'єктах, які належать NASA та інших державних організаціях.

Проте астронавтам з часом набридли звичайні групові фото і вони вирішили пожвавити такі постери. Для цього вони використали елементи поп-культури. Відверто кажучи, таке рішення точно привабить увагу пересічних громадян, проте побачивши подібне зображення тяжко повірити, що це справді створило NASA.

Пропонуємо вашій увазі кілька кумедних постерів із членами міжнародних експедицій на МКС:



Постери міжнародних місії NASA до МКС

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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