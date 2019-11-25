NASA тестує в Антарктиді ровер для пошуку позаземних форм життя: відео

Агенція займається тестуванням підводного ровера, який у майбутньому буде досліджувати супутники Сатурна Енцелад, Європу та інші водні світи Сонячної системи. Апарат матиме низку технічних особливостей та буде розрахований на підводну роботу під льодовим покривом.

Апарат отримав назву BRUIE – Buoyant Rover for Under-Ice Exploration, або Плавучий ровер для досліджень під льодом, повідомляє Universetoday.

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Цікаво, що апарат по суті не плаває, як субмарина, а швидше їздить зворотнім боком льодового покриву. Його плавучість притискає апарат до крижаного верху, що забезпечує необхідне для руху зчеплення.

Зараз BRUIE перебуває в Антарктиді, на австралійській дослідницькій станції "Кейсі". Протягом наступного місяця апарат пройде низку випробувань, більшість з яких будуть сфокусовані на перевірці можливостей BRUIE у зонах, де лід зустрічається з водою.

Ця межа становить особливий інтерес для науки, оскільки саме там можуть спостерігатися дуже активні хімічні процеси. З огляду на Землю у населених світах на цій межі вища концентрація різних живих організмів. Але навіть якщо організмів там не буде, сама поверхня може розповісти дослідникам про те, як формувався лід, а досліджуючи бульбашки газу можна буде зрозуміти, які біологічні та геологічні процеси відбуваються в цих далеких світах.



Новий дослідницький апарат NASA – BRUIE / NASA

Довжина BRUIE – всього один метр. Він обладнаний двома колесами, камерами, освітленням і передавачами.

Тестування апарату

Під час попередніх тестів в Арктиці апарат деякий час працював автономно, передаючи інформацію через лід на базу, а звідти в Лабораторію реактивного руху НАСА. В Антарктиді апарат буде працювати повністю під контролем агенції.

Якщо перші тести пройдуть успішно, до нього прикріплять наукові інструменти для вимірювання пов'язаних з наявністю життя параметрів: вмісту кисню, солоності води, тиску і температури.

Мета тестування – домогтися, щоб BRUIE міг витримувати чотири місяці роботи під кригою.

Дивіться відео з новим апаратом NASA:

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