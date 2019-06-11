На МКС можуть відкрити "коворкінг": є приблизні ціни

На Міжнародній космічній станції планують надавати можливість приватні експерименти. Це має трапитись вже з 2020 року. Тоді на станції можна буде підключати приватні дослідні модулі і навіть розміщувати на МКС рекламу.

Для чого це потрібно

Як пише tehnot.com, це частина нового плану агентства щодо комерційного використання Міжнародної космічної станції.

Тож приватні компанії зможуть купувати час і простір на МКС, який можна використовувати для власних експериментів, виробництва і тестування продуктів. Більше того, тут можна буде знімати рекламні ролики і навіть фільмів.

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У чому інноваційність

Раніше на МКС можна було доправляти туристів, але в правилах NASA була прописана заборона на комерційне використання американської частини станції.

Для того, щоб потрапити на станцію, компанія чи людина повинна була довести освітню або наукову необхідність технології. При цьому астронавтам було заборонено працювати над експериментами, якщо це призводить до отримання прибутку.

Ціна питання

Дуже дорого коштує сам приліт на станцію. Наразі доставку виконують російські кораблі "Союз", кожен запуск якого коштує близько 80 мільйонів доларів. Щоправда, компанія SpaceX активно працює над тим, щоб отримати сертифікат на "пасажирські перевезення". За прогнозами, їхні послуги будуть коштувати 40 – 50 мільйонів доларів за запуск.

Окремо треба буде доплатити за перебування на МКС. За добу на станції потрібно буде заплатити 35 тисяч доларів:

11 250 доларів за проживання і використання системи життєзабезпечення 22 500 — за все інше: їжу, повітря, медикаменти та далі по списку.

Якщо компанія буде привозити ще й додатковий вантаж, то за кілограм потрібно буде доплатити від 3 до 18 тисяч доларів за кілограм.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. Вона є платформою для проведення наукових досліджень, які не можуть бути виконані на Землі. Таким чином, станція спрощує окремі експерименти, усуваючи необхідність в окремих ракетних запусках і наукових співробітниках.



Спочатку планувалося, що станція пропрацює на орбіті до 2010 року. Однак, на початку 2015 року вирішили, що робота станції буде продовжена до 2024 року.

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