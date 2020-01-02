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NASA відкриває на МКС космічний "готель" для роботів

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Ілюстративне фото / NASA

Для підтримки комфортних умов життя на Міжнародній космічній станції використовується складна система кондиціонування. Вона складається з тисяч метрів труб, і часом відбуваються витоки з боку відкритого космосу. Для їх усунення були розроблені спеціальні роботи, а щоб вони не займали дорогоцінне місце на МКС, в NASA розробили для них спеціальний космічний "готель".

У грудні комерційна місія SpaceX доставила на МКС сховище для критично важливих роботизованих інструментів (RiTS). Усередині розташовані два роботизованих локатора зовнішніх витоків (RELL). Головне завдання подібних пристроїв – виявляти витоки газу на станції, повідомили у NASA

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Для чого потрібен "готель" для роботів

На МКС вже розташовані два блоки RELL. Однак, процес їх розгортання занадто довгий і вимагає наявності спеціального екіпажу для монтування блоку зовні.


"Готель" стане сховком для роботів, які виконуватимуть роботи за межами МКС

Після виходу в космос RELL потрібно 12 годин, перш ніж він буде здатний почати ефективно працювати. За цей час відбувається самоочищення чутливого інструменту від випарів на МКС. Були випадки, коли розгортання RELL займало тижні і навіть місяці. Нове космічне сховище вирішує цю проблему, так як роботи по суті знаходяться за межами станції, а для їх запуску потрібно лише наявність вільної роботизованої руки Dextre.


Він обладнаний спеціальним захистом від космічного сміття та радіації

NASA повідомляє, що для всіх інструментів, які зберігаються всередині своєрідного "готелю", буде забезпечено тепловий та фізичний захист від космічного випромінювання, а також крихітних часток, що пролітають повз МКС. Це дозволить завжди підтримувати роботів в робочому стані.


Тепер астронавти зможуть усувати витоки газу за межами МКС значно швидше й без виходу в космос

Для установки сховища буде потрібно вихід космонавтів у відкритий космос. Після того як воно буде змонтовано на спеціальних зовнішніх напрямних, RELL завжди буде доступний і готовий до роботи. У майбутньому цю технологію планують використовувати для польотів на Місяць і Марс, дозволяючи встановлювати потрібні інструменти в найкоротші терміни.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
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