NASA відправить живий організм у глибокий космос

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NASA відправить клітини дріжджових грибків у космос
NASA відправить клітини дріжджових грибків у космос / chemistryworld.com

Космічне відомство NASA вже наступного року планує запустити у космос живі мікроорганізми. На сонячну орбіту планують запустити клітини дріжджових грибків.

Як сказано на сайті Space.com, запуск відбудеться на космічному апараті BioSentinel, який відправлять у космос за допомогою ракети-носія Space Launch System.

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Яка мета місії? На борту корабля розмістять клітини дріжджових грибків двох типів: більш та менш стійкі до радіації.

Під час польоту дослідники будуть аналізувати показники мікроорганізмів і порівнювати їхній стан з тими, які зараз є на борту Міжнародної космічної станції, де рівень радіації значно нижчий.

Завдяки цьому вчені сподіваються більше довідатись про можливі ризики для людини при тривалому перебуванні у космосі.

"Важливо те, що процес відновлення ДНК у дріжджових грибків схожий на такі ж процеси в організмі людини. Результати досліджень на BioSentinel зіграють дуже важливу роль при оцінці наслідків впливу радіації на організми", – кажуть дослідники.

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Теги: Техно Новини Техно NASA Космос
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