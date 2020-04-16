NASA виявило "загублену" екзопланету, схожу на Землю – найближчий кандидат на "новий дім"

Космічна обсерваторія Kepler вже припинила свою місію, але результати її досліджень астрофізики вивчають досі. Одним з несподіваних відкриттів агентства NASA стала "загублена" в архівних даних планета, розмір якої майже ідентичний Землі, а знаходиться вона в населеній зоні своєї зірки.

Примітно, що космічний телескоп виявив планету з кодовим ім'ям Kepler-1649c ще кілька років тому, але через помилку комп'ютерного алгоритму вона була відкинута як "помилковий сигнал", повідомляє Ubergizmo.

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Характеристики планети

Згідно з поточними розрахунками, вона всього в 1,06 рази більша за Землю і обертається навколо червоного карлика, отримуючи на 25% менше зоряного світла порівняно з сонячним. При цьому її орбіта значно коротша – рік на ній еквівалентний 19,5 земним дням, при цьому температура на поверхні ймовірно збігається із середньою на нашій планеті.

Цей інтригуючий, далекий світ дає нам ще більшу надію на те, що друга Земля лежить серед зірок, чекаючи, коли її виявлять. Дані, зібрані такими місіями, як Kepler, будуть і надалі давати дивовижні відкриття, оскільки наукове співтовариство удосконалює свої можливості знаходити перспективні планети з року в рік,

– заявив Томас Зурбухен, помічник адміністратора Дирекції наукових місій NASA у Вашингтоні.

Населеність Kepler-1649c залишається під питанням – склад її атмосфери невідомий, і визначити його на відстані 300 світлових років проблематично.



Модель Kepler-1649c у порівнянні з Землею на основі зібраних даних

Крім того, вчені відзначають, що через спалахи, властиві червоним карликам, космічне тіло може піддаватися впливу небезпечної радіації. Проте результати нового дослідження стануть у нагоді для подальшого вивчення спостережуваного Всесвіту з метою пошуку потенційно придатних для життя людини світів.

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