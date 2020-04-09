NASA встановить гігантський телескоп на зворотньому боці Місяця

NASA оголосило, що підтримало ідею встановлення радіотелескопа на місячному кратері для отримання фінансування в рамках своєї програми "Новаторські вдосконалені концепції NASA" (NIAC). За допомогою цієї програми NASA інвестує в технологічні ідеї галузевих і академічних дослідників по всій країні на ранній їх стадії розробки.

Деталі проєкту

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Проєкт запропонувала реалізувати Лабораторія реактивного руху NASA. Для того, щоб розгорнути телескоп, необхідно буде відправити робототехніку на зворотний бік Місяця. Ця техніка зможе розтягнути над кратером мережу в якості майданчика під влаштування, йдеться на офіційному сайті агентства.

Ровери повинні будуть натягнути всередині кратера розміром 3-5 кілометри дротяну сітку діаметром близько одного кілометра. Приймач розмістять в центрі.

Радіотелескоп LCRT діаметром 1 кілометр стане найбільшим радіотелескопом з повною апертурою в Сонячній системі,

– йдеться в описі проєкту.

Метою місії стане пошук планет земного типу за межами Сонячної системи.

Переваги такого рішення

Серед переваг розташування телескопа саме на зворотному боці Місяця наголошується на тому, що супутник "діє як фізичний екран, який ізолює телескоп місячної поверхні від радіоперешкод / ​​перешкод від наземних джерел, іоносфери, супутників з орбіти Землі і радіошуму Сонця".

Проєкт місячного телескопа – одна з 23 концепцій, яка отримала більшу частину від загальних інвестицій в розмірі 7 мільйонів ​​доларів через NIAC.

Коли запустять місію

NASA відзначило, що проєкти в рамках NIAC, в основному, зажадають десятиліть технологічних розробок, і поки вони не є офіційними місіями агентства.

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