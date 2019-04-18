NASA запустило ракету з українськими компонентами: фото та відео

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NASA запустило ракету з українськими компонентами
NASA запустило ракету з українськими компонентами / Facebook

У ніч на 18 квітня американський ракетоносій середнього класу Antares із космічним кораблем Cygnus запустили у космос. На борту корабля перебував вантаж для МКС.

Як повідомили в Державному космічному агентстві України, елементи першого ступеня ракетоносія Antares виготовили у Дніпрі на підприємстві "Південне". Їхнім виробництвом займається підприємство "Південмаш".

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Окрім того, підготовка Antares до пуску, її випробовування відбувались за участю українських фахівців. Згідно з контрактом, технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювалися з території КБ "Південне".

У рамках програми, українська сторона виконала весь комплекс робіт із проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети.

Що відомо про місію. Корабель Cygnus має стикуватись із МКС 19 квітня. На станцію мають доставити 3 450 кілограмів вантажу для потреб екіпажу та проведення наукових експериментів.

Окрім того, аби астронавти могли відсвяткували Великдень, на Cygnus перебуває 800 наборів продуктів харчування. Вантажний корабель перебуватиме у складі МКС до 23 липня.

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Теги: NASA Техно Космос Новини Техно
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