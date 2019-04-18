NASA запустило ракету з українськими компонентами: фото та відео

У ніч на 18 квітня американський ракетоносій середнього класу Antares із космічним кораблем Cygnus запустили у космос. На борту корабля перебував вантаж для МКС.

Як повідомили в Державному космічному агентстві України, елементи першого ступеня ракетоносія Antares виготовили у Дніпрі на підприємстві "Південне". Їхнім виробництвом займається підприємство "Південмаш".

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Окрім того, підготовка Antares до пуску, її випробовування відбувались за участю українських фахівців. Згідно з контрактом, технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювалися з території КБ "Південне".

3-2-1… and we have LIFTOFF! @NorthropGrumman’s Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5u pic.twitter.com/cAvUjttzru — NASA (@NASA) 17 квітня 2019 р.

У рамках програми, українська сторона виконала весь комплекс робіт із проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети.

Що відомо про місію. Корабель Cygnus має стикуватись із МКС 19 квітня. На станцію мають доставити 3 450 кілограмів вантажу для потреб екіпажу та проведення наукових експериментів.

Окрім того, аби астронавти могли відсвяткували Великдень, на Cygnus перебуває 800 наборів продуктів харчування. Вантажний корабель перебуватиме у складі МКС до 23 липня.

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