NASA запустить перший космічний "дозаправний" корабель: деталі

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NASA запустить перший космічний "дозаправний" корабель
NASA запустить перший космічний "дозаправний" корабель / unsplash

Космічне агентство NASA спільно з компанією Northrop Grumman планує запустити перше сервісне судно. В рамках місії MEV-1 корабель Northrop займеться "продовженням життя" супутників, які зараз перебувають в космосі.

Головне завдання нового корабля. На орбіті Землі перебуває близько 16 тисяч об'єктів, які прийнято називати космічним сміттям. Це супутники, що вийшли з ладу, відпрацьовані ступені ракет, відходи та технологічні елементи, що утворилися в ході запусків і руйнувань космічних апаратів, повідомляє Engadget.

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Всі вони становлять загрозу для більш ніж 2000 діючих супутників. Допомогти у вирішенні цієї проблеми зголосилися компанія Northrop Grumman і агентство NASA.

Що відомо про космічне судно? Цим займеться космічне сервісне судно Northrop в рамках місії MEV-1. Як очікується, перше таке судно зістикується із супутником Intelsat через три місяці, допомагаючи йому продовжувати функціонувати протягом п'яти років. Після цього воно зможе постачати інші апарати протягом 10 років.

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Наступним етапом стане запуск MEV-2 в 2020 році. У нього буде такий же термін служби, як і у першого зразка.

Перспективи місії. За словами представників Northrop Grumman, їх обслуговуюче судно здатне зістикуватися з 80% сучасних геостаціонарних супутників, навіть якщо в них спочатку не було передбачено такої можливості.

Якщо програма MEV набере обертів, NASA в майбутньому почне пропонувати свої послуги власникам інших супутників. Агентство працює над власною технологією обслуговування об'єктів на навколоземній орбіті.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
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