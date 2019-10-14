NASA запустить перший космічний "дозаправний" корабель: деталі

Космічне агентство NASA спільно з компанією Northrop Grumman планує запустити перше сервісне судно. В рамках місії MEV-1 корабель Northrop займеться "продовженням життя" супутників, які зараз перебувають в космосі.

Головне завдання нового корабля. На орбіті Землі перебуває близько 16 тисяч об'єктів, які прийнято називати космічним сміттям. Це супутники, що вийшли з ладу, відпрацьовані ступені ракет, відходи та технологічні елементи, що утворилися в ході запусків і руйнувань космічних апаратів, повідомляє Engadget.

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Всі вони становлять загрозу для більш ніж 2000 діючих супутників. Допомогти у вирішенні цієї проблеми зголосилися компанія Northrop Grumman і агентство NASA.

Що відомо про космічне судно? Цим займеться космічне сервісне судно Northrop в рамках місії MEV-1. Як очікується, перше таке судно зістикується із супутником Intelsat через три місяці, допомагаючи йому продовжувати функціонувати протягом п'яти років. Після цього воно зможе постачати інші апарати протягом 10 років.

Наступним етапом стане запуск MEV-2 в 2020 році. У нього буде такий же термін служби, як і у першого зразка.

Перспективи місії. За словами представників Northrop Grumman, їх обслуговуюче судно здатне зістикуватися з 80% сучасних геостаціонарних супутників, навіть якщо в них спочатку не було передбачено такої можливості.

Якщо програма MEV набере обертів, NASA в майбутньому почне пропонувати свої послуги власникам інших супутників. Агентство працює над власною технологією обслуговування об'єктів на навколоземній орбіті.

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