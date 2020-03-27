NASA затвердила остаточну конфігурацію електролітака X-57 Maxwell

Агентство NASA показало три концепт-арти X-57 Maxwell у фінальній версії. Модель IV з вузьким крилом і півтораметровими пропелерами на кінцях крил стала першою за два роки пілотованою версією цього електричного літака.

Історія літака X-57 почалася п'ять років тому з необхідності розробити стандарти сертифікації для електричної авіації. За основу був узятий легкий чотиримісний італійський літак Tecnam P2006T, двигуни якого замінили на 12 електромоторів з окремими пропелерами, додали ще два великих гвинти на кінцях крил і літій-іонні акумулятори, пише New Atlas.

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Особливості електролітака X-57

Дванадцять невеликих електромоторів потрібні для створення великої підіймальної сили під час зльоту й посадки. Така технологія дозволяє знизити витрати енергії в п'ять разів. Після набору висоти вони відключаються, і продовжують працювати тільки два великих гвинти.

Відтоді конструкція літака допрацьовувалася і шліфувалася, поки не з'явилася фінальна, четверта конфігурація (Mod IV) зі зробленими на замовлення тонкими крилами, що допомагають зменшити лобовий опір. В результаті політна ефективність під час руху на крейсерській швидкості зросла на 500%, а рівень шуму знизився в порівнянні з традиційною авіатехнікою.

Три концепт-арти демонструють X-57 Maxwell в польоті і на злітно-посадковій смузі біля дослідного центру NASA "Армстронг", розташованого на базі ВПС США в Каліфорнії.

NASA про електролітак X-57 Maxwell:

На весну цього року було заплановано випробувальний політ спортивного електролітака Rolls-Royce. Одномісний ionBird повинен був встановити рекорд швидкості завдяки трьом моторам, що генерують 750 кВт. Можливо, випробування перенесуть у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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