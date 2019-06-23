NASA знайшли ймовірні ознаки життя на Марсі

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NASA знайшли ймовірні ознаки життя на Марсі
NASA знайшли ймовірні ознаки життя на Марсі / www.nytimes.com

NASA виявила ймовірні ознаки життя на Марсі. Принаймні, мікроскопічного. Марсохід зафіксував там нетипово високу кількість метану в повітрі. А це може свідчити про наявність мікробів, адже на Землі цей газ в основному виділяють саме живі організми.

Цікаво, що на Марсі через сонячне світло і хімічні реакції молекули геологічного метану зруйнувалися б за кілька століть. Тому вчені припускають, що цей газ з'явився там відносно недавно, повідомили The New York Times.

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Втім, за іншою версією, метан утворився ще мільйони років тому і зараз виходить назовні з розломів на поверхні планети.

Марсохід
Марсохід зафіксував на Марсі нетипово високу кількість метану у повітрі

У зв'язку зі знахідкою, вчені NASA навіть скасували свої вихідні, аби провести додаткові дослідження. Повторні результати будуть готові вже 24 червня.

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Теги: Техно Космос Марс NASA Новини Техно Газ дослідження
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