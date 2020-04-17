Наслідки масштабних пожеж в Україні: фото з супутників

В Україні вже другий тиждень не стихають масштабні пожежі. Найбільш тривожною є ситуація в Чорнобильській зоні. Загоряння зафіксували 4 квітня через спалювання листя і трави. Через 10 днів вогонь вдалося зупинити. Але вже 16 квітня вогонь знову відновився.

Державне космічне агентство України оприлюднило карту зі супутника, на якому можна побачити ситуацію 17 квітня на кордоні з Білоруссю зі сторони України. Як можна побачити на знімку, вітер північний, що пояснює стан повітря в Києві.

До теми Піщана буря в Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря

Як відомо, 16 та 17 квітня у столиці різко погіршився стан повітря. Вранці 17 квітня Київ був найзабрудненішим містом у світі. Окрім масштабних пожеж у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, забруднення викликав і сильний вітер, що спровокував сильні піщані бурі.

Мета знімків

Як розповіли у космічному агентстві, спеціалісти з Національного центру управління та випробовування космічних апаратів щодня слідкують за Україною з космосу.

Пожежі в Україні вирують два тижні / ТСН

Вони аналізують тисячі супутникових знімків і це дає змогу ДСНС ефективніше контролювати лісові пожежі.

Видання ТСН оприлюднило більше супутникових фото з Національного центру управління та випробувань космічних засобів. На знімках місця, де зараз є осередки вогню, та на тих місцях працюють рятувальники.

Пожежі вплинули на якість повітря в Києві / ТСН

Щ початку квітня співробітники ДСНС заявляють про горіння сухої трави, торфу та лісу. А від людей надходить чимало скарг на якість повітря з різних регіонів України.

Осередки пожеж в Україні / ТСН

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно