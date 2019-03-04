Наступний iPhone може отримати гнучкий екран: Samsung поділилась розробкою

Нещодавно компанія Samsung представила смартфон Galaxy Fold. Він спричинив справжню революцію на ринку, започатковувавши новий напрямок — смартфони із гнучким дисплеєм.

Через кілька днів після презентації Samsung, свій варіант гнучкого смартфона представила і Huawei Mate X.

Схоже, найближчим часом гнучких девайсів стане ще більше. Як пише appleinsider.com, компанія Samsung вже почала пропонувати складні дисплеї іншим виробникам смартфонів.

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Наразі відомо, що Samsung Display надала зразки панелі компаніям Apple і Google.

Як виглядає зразок. Компанії отримали гнучку панель з діагоналлю 7,2 дюйма, на 0,1 дюйма менша, ніж діагональ основного дисплея Galaxy Fold.

Цікаво, що наприкінці 2018 року компанія Apple справді запатентувала гнучкий девайс. Тож є велика ймовірність, що цей патент зможуть втілити у життя.

Що від цього Samsung. На перший погляд виглядає дивним, що південнокорейська компанія вирішила поділитись розробкою з конкурентом. Однак, таким чином компанія може стати монополістом на ринку гнучких дисплеїв. За даними ЗМІ, наразі Samsung може випускати близько 2,4 млн складних дисплеїв щороку. Надалі, цей показник можна збільшити до 10 мільйонів одиниць.

Варто зауважити, що зараз виробництво гнучких смартфонів є фінансово витратним. Моделі Samsung та Huawei оцінені у близько 2 тисячі доларів. Тож про масове виробництво гнучких девайсів поки говорити зарано.

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