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Науковці добуватимуть кисень із місячного ґрунту

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Науковці добуватимуть кисень із місячного ґрунту / Unsplash

Вчені створили завод для виробництва кисню із місячного ґрунту. Інжери представили працюючу установку, яка допоможе забезпечити киснем майбутні колонії на Місяці.

Що відомо про завод

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Завод відкрили в лабораторії матеріалів і електричних компонентів Європейського космічного агентства (ESA), яка розташована в місті Ноордвік в Нідерландах. В якості сировини використовується штучний аналог місячного ґрунту, який на 40-45% складається з кисню, йдеться на офіційному ESA.

Як добувають кисень

Для вивільнення кисню з реголіту використовується метод електролізу в розплавлених солях. Порцію місячного ґрунту опускають в ванну з розплавом солей кальцію хлориду, нагрітого до температури 950 градусів. Пропускаючи через цей розчин струм, кисень з реголіту переходить в розплав і збирається на одному з електродів.

Продукт, що залишився від реголіту, також корисний, тому що представляє собою сплав металів.

Завдання науковців

Наразі перед вченими стоїть задача створити прототип заводу, який здатний автономно функціонувати на Місяці. Вони збираються представити його до середини десятиліття.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць Розробки
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