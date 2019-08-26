Науковці отримали нові знімки із поверхні астероїда Рюгу: фото та відео

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Астероїд Рюгу
Астероїд Рюгу / Фото з вільних джерел

Апарату MASCOT, який відправили із японської дослідної станції "Хаябуса-2", вдалося сфотографувати астероїд Рюгу із максимально близької відстані. Окрім того, вченим вдалося отримати зразки ґрунту із поверхні астероїда.

Нові досягнення в дослідженні поверхні Рюгу. Як повідомляє Wired, на отриманих фотографіях чітко видно валуни, якими покритий астероїд.

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На Рюгу апарат MASCOT пропрацював лише 17 годин, але встиг зробити відразу кілька фотографій і зібрати цінні проби ґрунту, які потім будуть доставлені на Землю.


Фото з поверхні астероїда Рюгу


Фото поверхні Рюгу зробив апарат MASCOT

Перша посадка. Зауважимо, першу посадку на астероїд Рюгу станція "Хаябуса-2" зробила весною 2019 року. На його поверхню були опущені модулі MASCOT, які забрали перші зразки ґрунту.

Забір ґрунту з поверхні астероїда Рюгу – дивіться відео

Які перспективи? Забір зразків ґрунту і отримання знімків вважається успішним кроком місії. Тепер космічна станція повинна відправити на Землю капсулу із зібраними матеріалами. Їх транспортування імовірно завершиться до грудня 2020 року.

Якщо в капсулах є шматочки вуглистих хондритів, фахівці вперше зможуть вивчити їх в первозданному вигляді, бо ті не піддавалися тепловим перетворенням в момент проходження через земну атмосферу.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Астероїд
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