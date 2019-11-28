Науковці отримали знімок комети, яка рухається до Землі: фото

В кінці серпня астроном Геннадій Борисов відкрив міжзоряну комету, яка із величезною швидкістю несеться в бік Землі. Через кілька місяців після відкриття науковцям вдалося отримати чіткий знімок космічного об’єкта та навіть порівняти його розміри із Землею.

Що відомо про комету Борисова

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Спектрометр низької роздільної здатності обсерваторії Кека на Гаваях зумів зафіксувати комету Борисова, яка пролетить на відстані 300 мільйонів кілометрів від Землі вже в грудні. Потім комета продовжить свій політ за межі Сонячної системи, повідомляє.



Комета Борисова та її порівняння із Землею

За підрахунками астрономів, центр комети має ширину близько 1,6 кілометра, але її хвіст тягнеться на цілих 160 000 кілометрів. Для порівняння, діаметр Землі – 12 742 кілометрів. Отримана фотографія демонструє ядро ​​об'єкту і шлейф з пилу і газу, що за ним тягнеться.

Природа комети

Дослідники упевнені, що комета "Борисов" утворилася за межами нашої Сонячної системи. В результаті зіткнення з однією з планет, її викинуло з "домашнього" космічного простору. Зараз об'єкт активно вивчається вченими з усього світу для розуміння особливостей і природи походження небесних тіл, сформованих в далеких ділянках космосу.

Інші схожі об'єкти

Комета стала другим в історії вивчення космосу об'єктом, який був виявлений вченими і прибув з іншого зоряної системи. Першим був астероїд Оумуамуа, відкритий в 2017 році.



Астероїд Оумуамуа

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