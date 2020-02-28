Науковці підтвердили існування екзопланети, придатної для життя

В 2015 році науковці виявили екзопланету K2-18b, а в 2019 році аналіз даних космічних телескопів Kepler, Spitzer та Hubble показав наявність в атмосфері планети водяної пари. Тепер же науковці провели детальний аналіз отриманих даних та опублікували цікаві дані в новій статті.

Що відомо про екзопланету

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Червоний карлик K2-18 в сузір'ї Лева розташований на відстані близько 124 світлових років від Землі. Його радіус в 2,6 рази більше земного, а маса – в 8,6 рази більше маси нашої планети.

Проаналізувавши дані, отримані з декількох телескопів, дослідники зробили висновок, що на планеті дійсно присутня велика кількість водяної пари в атмосфері, що підтвердило теоретичну можливість людини вижити на її поверхні.

Вода на K2-18

Створивши цифрову модель, вчені Кембриджського університету виявили, що на поверхні екзопланети K2-18b можуть бути джерела з водою в рідкому стані. При цьому температура і склад атмосфери створюють придатні для проживання умови, повідомляє Sience Alert.

Водяну пару виявили в атмосфері цілої низки екзопланет, але навіть якщо планета перебуває в зоні життя, це не обов'язково означає, що на поверхні існують придатні для життя умови. Щоб визначити перспективи населеності, важливо отримати єдине розуміння внутрішніх і атмосферних умов на планеті, зокрема, чи може існувати на поверхні рідка вода,

– підкреслив керівник дослідження Ніккі Мадхусудхан.

Незважаючи на значний розмір, воднева оболонка K2-18b не обов'язково повинна бути товстою, як передбачалося раніше, а водний шар може мати відповідні умови для підтримки життя.

Подальші дослідження

Для більш детального вивчення астрономам доведеться дочекатися закінчення будівництва нового надпотужного телескопа James Webb, який здатний визначати склад атмосфер екзопланет. Готовий він буде в 2021 році.

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