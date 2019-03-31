Науковці пояснили, чому супутники Сатурна мають різне забарвлення

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Цікаві факти про Сатурн
Цікаві факти про Сатурн

Вчені NASA запропонували теорію, чому кільця Сатурна отримали саме такий колір. Це стало можливим завдяки даним, які передає апарат Cassini.

Як пише Live Science, забарвлення кілець планети і форма її супутників можуть залежати від їхньої віддаленості.

Як відомо, супутники Сатурна (зараз відомо понад 60 таких), є причиною кілець навколо планети. Кільця могли з'явилися через поступове руйнування супутників. Так, деякі з цих супутників мають дивну форму, а також дивне забарвлення.

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Завдяки зібраним даним Cassini, експерти проаналізували форму, склад, структуру та навколишнє середовище п'яти супутників Сатурна - Епіметея, Пандори, Атласу, Дафниса і Пана.

То у чому річ? Як з'ясували науковці, супутники можуть мати різні кольори через різну відстань від Сатурна. Наприклад, Пан, який має червоне забарвлення і розташований найближче із цих супутників до планети, складається з заліза і органічних сполук в основних кільцях.

Епіметей, який навпаки розташований найдалі і має синій колір, ймовірно, піддається впливу потоків крижаних часток або водяної пари з вулканів, які відбуваються на одному з найбільших і віддалених супутників Сатурна — Енцеладі.

Крім того, припускають, що супутники мали різну щільність. Ймовірно саме тому деякі супутники мають дивну форму.

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Теги: Техно Космос
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