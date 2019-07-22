Науковці відкрили найвіддаленіше від Землі зоряне скупчення

Останнім часом астрономи роблять одне відкриття за іншим: дослідникам вдалося відшукати найбільш віддалене від Землі зоряне скупчення. Вони відкрили в ньому 19 нових типів масивних зірок.

Як повідомляє phys.org, астрономи вивчають молоді скупчення масивних зірок, щоб зрозуміти принцип їх трансформацій в різні типи об'єктів, обумовлених початковою масою небесних тіл.

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Що відомо про зоряне скупчення? Виявлене скупчення VVV CL074 розташовується в 33 тисячах світлових років від Землі і включає 25 "юних" небесних тіл віком 2-3 мільйонів років і масою, яка в 40-60 перевищує сонячну.



Зоряне скупчення VVV CL074 має 19 невідомих науці зірок

Відкриття скупчення та його особливість. Для "розвідки" група астрономів використовувала надзвичайно великий телескоп (VLT). Вивчивши з його допомогою присутність в зірках скупчення ліній гелію і водню, а також азоту і вуглецю в спектрах K-смуги, дослідники прийшли до несподіваного висновку.

Виявляється, 19 з 25 об'єктів в складі VVV CL074 належать до ще не відомих науці типів. Вчені мають намір продовжити спостереження за ними з метою вивчення їх природи і властивостей.

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