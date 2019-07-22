Науковці відкрили найвіддаленіше від Землі зоряне скупчення

271 Читать новость на русском
Науковці відкрили найвіддаленіше від Землі зоряне скупчення
Науковці відкрили найвіддаленіше від Землі зоряне скупчення / Unsplash

Останнім часом астрономи роблять одне відкриття за іншим: дослідникам вдалося відшукати найбільш віддалене від Землі зоряне скупчення. Вони відкрили в ньому 19 нових типів масивних зірок.

Як повідомляє phys.org, астрономи вивчають молоді скупчення масивних зірок, щоб зрозуміти принцип їх трансформацій в різні типи об'єктів, обумовлених початковою масою небесних тіл.

Читайте також: Індія запустила на Місяць станцію "Чандраян-2"

Що відомо про зоряне скупчення? Виявлене скупчення VVV CL074 розташовується в 33 тисячах світлових років від Землі і включає 25 "юних" небесних тіл віком 2-3 мільйонів років і масою, яка в 40-60 перевищує сонячну.

VVV CL074
Зоряне скупчення VVV CL074 має 19 невідомих науці зірок

Відкриття скупчення та його особливість. Для "розвідки" група астрономів використовувала надзвичайно великий телескоп (VLT). Вивчивши з його допомогою присутність в зірках скупчення ліній гелію і водню, а також азоту і вуглецю в спектрах K-смуги, дослідники прийшли до несподіваного висновку.

Виявляється, 19 з 25 об'єктів в складі VVV CL074 належать до ще не відомих науці типів. Вчені мають намір продовжити спостереження за ними з метою вивчення їх природи і властивостей.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
сьогодні
15267
Теги: Техно Космос Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1166
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2147
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
20 липня 22:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 4168
Хто такий Базз Олдрін: історія астронавта, який здійснив першу пілотовану посадку на Місяць
20 липня 16:03 Хто такий Базз Олдрін: історія астронавта, який здійснив першу пілотовану посадку на Місяць
Михайло Года 681
До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
20 липня 08:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
Анастасія Кушпіт 771
Новини
Більше новин
Залиште відгук