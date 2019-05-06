Науковці виведуть трансплантологію на новий рівень

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Науковці виведуть трансплантологію на новий рівень
Науковці виведуть трансплантологію на новий рівень / Фото з вільних джерел

Нещодавно ізраїльським науковцям вдалося надрукувати на 3D-принтері перше в світі живе серце. Тепер же вчені створили заплутані судинні сітки, які здатні імітувати природні “тунелі” для крові, лімфи та інших життєво необхідних рідин.

Деталі дослідження. Як повідомляє SlashGear, в ході дослідження біоінженери створили гідрогелеву модель повітряного мішка, що імітує легені, у якого дихальні шляхи доставляють кисень в кровоносні судини.

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Також фахівці провели експерименти на мишах, яким були імплантовані біонадруковані конструкції з використанням клітин печінки.

Дослідники відзначають, що однією з найбільших перешкод до створення функціональних замінників тканин була нездатність надрукувати складну судинну мережу, яка служить для транспортування поживних речовин всередині організму.

Як працює новий 3D-імплант – дивіться відео

Особливості нового імпланта. Співробітники Університету Райса запевняють, що розроблені ними органи містять незалежні судинні мережі – кровоносні судини в легенях і жовчних протоках та кровоносні судини в печінці. Ці мережі переплутані як фізично, так і біохімічно, а їх архітектура пов'язана з функцією тканин.

Перспективи. Кінцевою метою команди біоінженерів є можливість біодруку здорових і функціональних органів з використанням власних клітин пацієнта. Як результат, при їх пересадці у людини не повинно виникати відторгнення. Також це усуває потребу в донорах.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Здоров'я Медицина Лікування Трансплантація
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