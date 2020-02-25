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Науковці виявили кисень за межами Чумацького Шляху

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Науковці виявили кисень за межами Чумацького Шляху / Unsplash

Під час дослідження космосу протягом століть вчені припустили, що в позаземних галактиках може бути кисень, який необхідний для життя. Щоправда віднайти його не вдавалося. Однак нове дослідження Шанхайської астрономічної обсерваторії підтверджує давню теорію.

Поширеність кисню

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У земній біосфері кисень визнаний найпоширенішим хімічним елементом. Так, наша планета приблизно наполовину складається з кисню.

У Всесвіті ж він поступається водню і гелію. Незважаючи на таку високу поширеність, астрономам не вдавалося виявити його присутність за межами нашої галактики.

Результати нового дослідження

Вченому Цзюньчжі Вану і його колезі з Шанхайської астрономічної лабораторії все ж вдалося знайти кисень в галактиці Маркарян 231, яка розташована на відстані 580 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Великої Ведмедиці.

У дослідженні використовувалися радіотелескопи NOEMA та IRAM 30m, які допомогли вперше виявити молекулярний кисень за межами Чумацького Шляху.

via GIPHY

Вчені припускають, що більша частина кисню у Всесвіті перебуває в формі льоду. Однак в активному регіоні галактики Маркарян 231 цей хімічний елемент вивільняється і утворює молекули.

Де ще виявили кисень

Раніше молекулярний кисень був виявлений лише в межах Галактики, в якій розташована Земля: в Хмарі Ро Змієносця і поблизу Туманності Оріона.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Космос
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