Науковці виявили кисень за межами Чумацького Шляху
Під час дослідження космосу протягом століть вчені припустили, що в позаземних галактиках може бути кисень, який необхідний для життя. Щоправда віднайти його не вдавалося. Однак нове дослідження Шанхайської астрономічної обсерваторії підтверджує давню теорію.
Поширеність кисню
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У земній біосфері кисень визнаний найпоширенішим хімічним елементом. Так, наша планета приблизно наполовину складається з кисню.
У Всесвіті ж він поступається водню і гелію. Незважаючи на таку високу поширеність, астрономам не вдавалося виявити його присутність за межами нашої галактики.
Результати нового дослідження
Вченому Цзюньчжі Вану і його колезі з Шанхайської астрономічної лабораторії все ж вдалося знайти кисень в галактиці Маркарян 231, яка розташована на відстані 580 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Великої Ведмедиці.
У дослідженні використовувалися радіотелескопи NOEMA та IRAM 30m, які допомогли вперше виявити молекулярний кисень за межами Чумацького Шляху.
Вчені припускають, що більша частина кисню у Всесвіті перебуває в формі льоду. Однак в активному регіоні галактики Маркарян 231 цей хімічний елемент вивільняється і утворює молекули.
Де ще виявили кисень
Раніше молекулярний кисень був виявлений лише в межах Галактики, в якій розташована Земля: в Хмарі Ро Змієносця і поблизу Туманності Оріона.
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