Науковці виявили найяскравіше явище в історії Чумацького шляху

Не так давно в центрі нашої галактики вибухали десятки тисяч зірок. Це явище супроводжувалося викидом великої кількості енергії і було захопливим видовищем. А тепер науковці виявили не менш цікаві особливості нашої галактики.

Що відомо про нове відкриття

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В результаті спостережень за допомогою чилійського телескопа вчені виявили, що в центрі Чумацького шляху всього один мільярд років тому, що за космічними мірками – зовсім недавно, близько 100 тисяч зірок вибухнули, перетворившись в супернові, йдеться в опублікованому дослідженні.

Ця сліпуча загибель була, ймовірно, однією з найбільш яскравих подій за всю історію Чумацького шляху,

– заявив астроном з Інституту астрономії імені Макса Планка в Німеччині Франсіско Ногерас-Лара.

Отримані дані свідчать про те, що в Чумацькому шляху, який сформувався приблизно 13 мільярдів років тому, були періоди активності супернових і періоди зоряного затишшя, коли зірки утворюються і вмирають набагато рідше.

Значення відкриття

Хоча цей інтенсивний період зореутворення стався багато років тому, до того, як на Землі виникли складні форми життя, він все ж "залишив видимий відбиток" в центрі Чумацького шляху. Команда науковців змогла виявити цей відбиток за допомогою приладу HAWK-I на Великому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі.

Щоб заглянути крізь пил в ядро ​​Чумацького шляху, використовувалися хвиль, близькі за своєю довжиною до інфрачервоних, що дало змогу "оголити" період зоряної активності.

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