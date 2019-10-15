Науковці знайшли ефективну та дешеву заміну кондиціонерам

На кондиціонери пападає 15% загального споживання електроенергії в США, до того ж вони виділяють велику кількість газів, які сприяють розвитку парникового ефекту. Вчені знайшли спосіб вирішити ці проблеми за допомогою нового матеріалу, яки не менш ефективно справляється із спекою в будинках та офісах.

Дослідники з університетів Саудівської Аравії і США розробили особливу плівку для пасивного охолодження будівель, повідомляє KAUST Discovery.

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Деталі дослідження. За основу вони взяли алюмінієвий лист, покритий полідіметілсілоксаном, який мало схильний до впливу видимого діапазону сонячного випромінювання. За допомогою спеціального леза вони отримали потрібну товщину, а потім плівку нагрівали в печі при температурі близько 60 градусів протягом двох годин, щоб завершити процес формування.

Виявилося, що виготовлене покриття поглинає занадто велику кількість тепла з навколишнього середовища. Для вирішення цієї проблеми фахівці створили спектрально-селективний матеріал, який дозволив перенаправити енергію в зовнішнє середовище.

Принцип робити нового винаходу – дивіться відео

Ефективність та майбутнє розробки. В результаті отримана плівка забезпечує зниження денної температури повітря на 6,5 градусів. Вчені відзначили, що цей матеріал значно дешевше попередніх аналогів, що використовують процеси радіаційного охолодження, а також не завдає шкоди навколишньому середовищу, на відміну від кондиціонерів. Чи піде ця технологія в маси – поки неясно.

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