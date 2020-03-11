Науковці знайшли спобів вивчити найзагадковіші частинки у Всесвіті

Вже багато десятиліть однією з головних загадок для астрофізиків залишається природа нейтрино – крихітних субатомних частинок. Вони постійно проходять крізь нашу атмосферу, саму планету, людей та інші об'єкти, але зафіксувати їх при цьому досі не вдавалося. Новий метод, який запропонували вчені, допоможе в їх вивчення для кращого розуміння Всесвіту.

Вивчення нейтрино

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Нейтрино не лише неймовірно крихітні, але і легші за інші відомі субатомні частинки. Крім того, вони рухаються строго по прямих лініях, пронизуючи Землю і все що розташоване на ній майже зі швидкістю світла, повідомляє Space Daily.

Все це істотно ускладнює вивчення для розуміння їх природи виникнення і впливу на світ. Існуючі спроби найчастіше занадто дорогі і все одно не дають змогу вловити цілий клас високоенергетичних нейтрино, які прибувають до нас з найвіддаленіших куточків космосу.



Нейтрино пронизують все на Землі

Новий спосіб вичення загадкових частинок

Дослідники Центру космології і фізики астрономічних частинок Державного університету штату Огайо вважають, що їм все ж вдалося знайти дієвий метод вивчення цих частинок, які до сих пір не вдавалося виявити.

Ці нейтрино є фундаментальними частинками, які ми не розуміємо. А високоенергетичні нейтрино можуть розповісти нам про величезні частини Всесвіту, які ми не здатні вивчити будь-яким іншим способом. Нам потрібно з'ясувати, як їх вивчати, і саме на це націлений наш експеримент,

– зазначив провідний автор дослідження Стівен Прохіра.

Фахівці вважають, що можуть виявити високоенергетичні нейтрино за допомогою радіолокаційного ехо. За словами Стівена Прохіра, такі частинки частіше стикаються з атомами, в процесі чого відбувається каскад заряджених частинок – як бризки від краплі під час падіння. Він упевнений, що виявлення каскаду якраз допоможе виявити і самі високоенергетичні нейтрино.

Експерименти

Дослідним шляхом науковці з'ясували, що найкращим місцем для виявлення нейтрино є великі шари льоду. Саме в Антарктиді провели найбільш успішні експерименти з цими частками. Відповідно до теорії Прохіра і його команди, "вибух" заряджених частинок можна виявити під час попадання нейтрино в атом всередині льоду.

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Дослідники створили пластикову мішень довжиною 4 метри для симуляції льоду в Антарктиці і направили в неї мільярди електронів для симуляції нейтрино. Потім вони відправили радіохвилі на мішень, зумівши зафіксувати каскад.

Тепер вони готуються до відправки в Антарктику, де будуть намагатися повторити цей експеримент для виявлення реальних високоенергетичних нейтрино.

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